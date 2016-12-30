У Яворові 30-річний чоловік пограбував 17-річного юнака

Працівники Яворівського відділу поліції викрили раніше судимого місцевого мешканця, який уночі відібрав у неповнолітнього мобільний телефон

У Яворівський відділ поліції 29 грудня по допомогу звернувся 17-річний мешканець Яворова. Хлопець розповів, що о четвертій ночі на вулиці невідомий зловмисник заволодів його мобільним телефоном.

Працівники кримінальної поліції Яворівського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний раніше судимий місцевий мешканець.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове розслідування, вирішують питання про обрання для зловмисника міри запобіжного заходу.