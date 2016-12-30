У новому потязі Київ–Перемишль польські митники спіймали українських контрабандисток

Громадянки України заховали контрабандні сигарети у верхньому одязі та коробці з-під фруктового соку

28 грудня, під час митного контролю поїзда Інтерсіті сполученням Київ–Перемишль у Медиці працівники польської митниці виявили у двох пасажирок сигарети без польських акцизних знаків. Про це повідомляє прес-центр Митної служби Польщі.

“35-річна і 41-річна українки заховали контрабандні сигарети у верхньому одязі та коробці з-під фруктового соку. Загалом у пасажирок митники конфіскували 156 пачок сигарет”, – йдеться в повідомленні. Зазначається, що проти порушниць вже відкрили кримінальне провадження.

Окрім того, митниця Республіки Польща подала до Прикордонної служби Польщі клопотання про скасування документів про малий прикордонний рух для двох контрабандисток.