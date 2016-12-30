У Львові затримали п’яну таксистку (фото)

Патрульні склали протокол за керування у нетверезому стані

Учора ввечері на вулиці Богдана Хмельницького патрульні помітили автомобіль Skoda Fabia, який намагався виїхати від ринку. Ще мить – і він би зачепив припаркований автомобіль Volkswagen Passat. Водій ніяк не могла рушити з місця і пробуксовувала. Коли інспектори підійшли до водійки, то помітили в неї очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Автомобіль, яким керувала ця жінка, працює як таксі. Їй запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Драгер показав результат – 2,62 проміле. Жінка хвалилася водіям, що нещодавно закінчила курси екстремального водіння. Патрульні отримали пояснення свідків і склали протокол за керування у нетверезому стані на водія таксі, – повідомили в Патрульній поліції Львова.