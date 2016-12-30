У Львові встановили меморіальну дошку воїну АТО, що загинув на Сході

У Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва встановили меморіальну дошку випускнику училища Владиславу Домченку. Він у складі добровольчого батальйону «Львів» воював на Сході України і загинув від кулі снайпера в районі м. Дебальцеве.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА.

Під час заходу за участі громадськості відбувся обряд освячення меморіальної дошки. Присутнім розповіли також про їх випускника, що загинув на Сході. Вшанували пам’ять загиблого товариша й побратими героя – воїни добровольчого батальйону «Львів».