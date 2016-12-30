У Києві провели 40 обшуків у гральних закладах (ФОТО)

Слідчі прокуратури міста Києва в процесі спільної операції з працівниками управління захисту економіки в Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України провели одночасно 40 обшуків, спрямованих на припинення незаконної діяльності гральних закладів, які діяли на території столиці.

За підсумками проведення слідчих дій правоохоронці виявили й вилучили 300 одиниць комп’ютерної техніки, 35 маршрутизаторів, «чорну бухгалтерію», 25 тис грн. готівкою, майже 70 банківських карток і 8 одиниць зброї.

До проведення операції залучили 200 осіб.

Дії осіб, причетних до організації незаконного грального бізнесу, підпадають кваліфікації за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України. Слідчі дії тривають.