У Держстаті констатували збільшення заборгованості за житлово-комунальні послуги

Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг в листопаді 2016 року збільшилася на 16,7% порівняно із попереднім місяцем і склала 16,02 млрд грн. Про це повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, в цілому в листопаді 2016 роки українці заплатили за житлово-комунальні послуги 5,73 млрд грн, що склало 64,6% нарахованої за цей місяць суми.

Найвищий рівень оплати зафіксований в Тернопільській (110,6% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів) і Чернігівській (104,9%) областях, найнижчий – в Сумській (21,6%), Луганській (45%) і Одеській (49 , 4%) областях.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в країні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт / год) в листопаді збільшилися на 305,9 грн (або в 1,4 рази) в порівнянні з жовтнем – до 1,16 тис. грн.