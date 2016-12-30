У центрі Києва сталася стрілянина, є поранені

Біля Палацу спорту в Києві поранені з вогнепальної зброї двоє людей.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

“Розстріл у центрі Києва: біля Палацу спорту з вогнепальної зброї тяжко поранені чоловік і жінка. У приміщенні й на подвір’ї величезні калюжі крові”, – йдеться в повідомленні.

У важкому стані обох потерпілих госпіталізували в 17-у лікарню.

На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

У прес-службі столичної поліції підтвердили інформацію про поранених.

“Ця подія мала місце. Обоє потерпілих живі”, – зазначили у прес-службі, не повідомивши інших подробиць.суспі