У Бориславі згоріла господарська будівля й півтори тонни сіна

Сьогодні, 30 грудня, о 00:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі в м. Борислав по вул. Городище, 1. На місце події виїхали пожежно-рятувальні відділення ДПРЧ-6 м. Борислав та ППЧ-36 НГВУ «Бориславнафтогаз». Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, пожежу локалізували о 01:18 і повністю ліквідували о 02:43. Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок і господарську будівлю, розташовані поряд. Вогонь устиг знищити господарську будівлю та 1,5 т сіна.

На місці події працювало 3 одиниці техніки й 10 осіб.

Причину виникнення займання встановлюють. Постраждалих унаслідок пожежах немає.