Привітання народного депутата України Ярослава Дубневича

Щиро вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай 2017 рік стане для України роком миру, єдності, процвітання, розвитку та поступу вперед у всіх галузях.

А з першими променями Вифлеємської зірки прийде до нас радісна і світла звістка про Різдво Христове – найбільше свято усіх християн. Воно принесе віру в щасливе майбуття, добро, достаток, злагоду і любов у кожну галицьку домівку, в кожну родину.

То ж хай здійсняться всі ваші мрії і сподівання,

Віри, витримки, мудрості, тепла та душевного спокою, здоров`я і щастя бажаю кожному з вас.

Смачної куті та щедрої коляди.

З Новим Роком! Христос народився!

Щиро, Ярослав Дубневич, народний депутат України