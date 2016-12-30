РНБО прийняла Доктрину інформаційної безпеки України

Рада національної безпеки і оборони прийняла Доктрину інформаційної безпеки України, розроблену Міністерством інформаційної політики України. Про це повідомила прес-служба міністерства.

Зокрема, Доктрина визначає національні інтереси в інформаційній сфері, мету, завдання, принципи, напрями, пріоритети і механізми формування та реалізації державної інформаційної політики.

У документі зазначається, що пріоритетами державної політики в інформаційній сфері зокрема є: створення та розвиток структур, що відповідають за інформаційно-психологічну безпеку, насамперед у Збройних Силах України, з урахуванням практики держав-членів НАТО; розвиток і захист технологічної інфраструктури забезпечення інформаційної безпеки України; забезпечення повного покриття території України цифровим мовленням, передусім прикордонних і тимчасово окупованих територій тощо.

Тиждень.ua