Прокуратура скерувала матеріали для заочного засудження організаторів львівського «Еліта-центру»

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області 30 грудня цього року скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох організаторів злочинного угруповання, які переховуються від органів досудового розслідування та суду понад 8 років

Учасники організованої групи упродовж 2004-2006 років під приводом залучення пайових внесків осіб в будівництво майбутнього житлового будинку у м. Львові заволоділи коштами понад ста потерпілих на суму біль ніж 10 млн. грн.

Окрім того, встановлено, що вказане угруповання, використовуючи у своїй діяльності фіктивні підприємства та підробляючи бухгалтерські документи, ухилилося від сплати податків на суму близько 4 млн. грн., легалізувавши при цьому майже 800 тис грн., здобутих злочинним шляхом.

У подальшому організатори цієї схеми вивезли кошти за кордон, де й самі переховуються тривалий час. Вони перебувають у міжнародному розшуку, а обвинувальні акти стосовно цих осіб скеровано до суду для проведення заочного засудження. Організаторам злочинного угруповання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна, – додали у прес-службі прокуратури Львівської області.