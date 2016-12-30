Прикордонники затримали у Краковці порушника

Попри заборону виїзду, чоловік намагався проникнути через кордон

Учора в пункті пропуску «Краковець», що на українсько-польському кордоні, прибув на оформлення для виїзду з України пасажирський мікроавтобус, в якому як пасажир прямував 34-річний житель Черкащини.

Під час проведення паспортного контролю прикордонники з’ясували, що стосовно цього громадянина є рішення суду про обмеження його виїзду з України. Громадянину роз’яснили вимоги законодавства та вручено рішення про відмову у пропуску через кордон і запропоновано одним із рейсових автобусів повернутися до Львова. Однак, навіть не вибувши з пункту пропуску, чоловік спробував усе-таки перехитрити прикордонників. Він потайки вийшов з автобуса та пішки через пункт пропуску попрямував до сусідньої країни і навіть спробував підсісти в одну з автівок. Прикордонний наряд помітив та затримав втікача, який на цей раз уже отримав протокол про адміністративне правопорушення.

Оскільки чоловік мав на меті потрапити за кордон незаконно, рішенням суду його притягнули до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону України та наклали штраф у розмірі 1700 гривень.