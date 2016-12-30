Кажуть, є такі прикмети, які точно підкажуть, що вас чекає у майбутньому

Особливо важливі народні прикмети на порозі зміни років. Отож “Львівська газета” зібрала для вас цікаві прикмети на новий 2017 рік, щоб разом посміятися або задуматися… А раптом саме те, що ви прочитаєте, вплине на вашу долю?

У новорічній метушні, буває, ненароком хтось спіткнеться об поріг. Яка нога зачепила його? Якщо ліва – до невдачі, а права – все буде просто чудово! Щоб погану прикмету скинути, покрутіться тричі на місці навколо себе – обов’язково тільки проти годинникової стрілки. Обережно, інакше в суєті ще й впадете!

Усі разом наряджаємо ялинку, зібралися діти та батьки. І тут з рук випала ялинкова іграшка. Не переймайтеся − це до прибутку! І що більше осколків, то більший прибуток, якщо ж розсипалася зовсім ущент, отже, буде багато дрібних доходів, великі шматочки – до великого прибутку. Не забудьте задумати бажання, коли будете викидати осколки. Воно обов’язково збудеться!

До прикмет новорічної ночі 2017-го належить і ця: купіть новий віник, обв’яжіть його червоною стрічкою і поставте в кут ручкою вниз – у прийдешньому році ви житимете в достатку. Віник вам усе одно знадобиться, а червона стрічка на ньому, до того ж у рік Вогняного Півня – до фінансового прибутку. Можна придбати і декоративний віничок з трав, але стрічка на ньому все одно повинна бути червоною.

Краще не давати грошей у борг і обов’язково розрахуватися зі своїми боргами. Немає можливості віддати всі борги – просто позичте рівно на добу, поверніть своєму кредитору з проханням почекати з поверненням, й удача вам обов’язково усміхнеться! І все ж напередодні Нового року з грошима і боргами комбінувати не варто, розплатіться за все – так буде краще.

Під час зустрічі Нового року є прикмета: вийдіть на вулицю, озирніться, чи немає поруч трьох або навіть більше кішок. Шкода, якщо саме в цю ніч усі кішки вашого району вирішили вийти на прогулянку, це обіцяє вам неприємності, ви весь рік будете винуватцем через свій гострий язик. То, може, не варто виходити шукати кішок? Нехай вони спокійно сидять удома в теплі при повній мисці смакоти.

Обов’язково в одну з кишень покладіть велику банкноту і постарайтеся не розмінювати її протягом року. Це та нерозмінна купюра, що приносить удачу і фінансовий достаток. Тримайте її завжди при собі – добрі прикмети збуваються.

Зустрічаючи Новий 2017 рік, спробуйте і дії на удачу: заздалегідь приготуйте монетку, бажано жовтого кольору, і, поки б’ють куранти, міцно стискайте її в кулаку. Грошовим буде рік, прибутковим. І ще нюанс до цієї прикмети: що дрібніша монетка у ваших руках, то більшим буде прибуток у новому році.

Ви хочете, щоб ваш обранець був увесь рік з вами, мрієте втримати його поруч із собою? Якщо покладете в кишеню ближче до серця фотографію вашого обранця, то міцно привернете його до себе.