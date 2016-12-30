Президент затвердив новий військовий квиток

Президент Петро Порошенко затвердив новий військовий квиток.

Про це йдеться в указі №582 від 30 грудня на сайті президента.

У документі затверджено нові положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та положення про військовий квиток офіцера запасу, а попередні визнано такими, що втратили чинність. При цьому військові квитки, виготовлені (видані) до набуття чинності цього указу, вважаються дійсними по всій території України та не підлягають обміну на нові.

Відповідно до першого положення, військові квитки видаються не тільки районними (міськими) військовими комісаріатами під час призову або прийняття громадян на військову службу, а й підрозділами Служби зовнішньої розвідки після звільнення її військовослужбовця в запас.

Також бланки військових квитків виготовляються не тільки на замовлення Міністерства оборони, а й Служби зовнішньої розвідки, а видача, зберігання і знищення військових квитків проводиться в порядку, визначеному Міноборони і Службою зовнішньої розвідки.

Згідно з другим положенням, бланки військових квитків виготовляються не на замовлення Міноборони з урахуванням заявок Служби безпеки України, а на замовлення Міноборони, СБУ і Служби зовнішньої розвідки.

Видачу, зберігання, заповнення та знищення військових квитків проводять у порядку, встановленому не тільки Міноборони і СБУ, а і Службою зовнішньої розвідки.

Інші пункти обох положень залишилися практично без змін.