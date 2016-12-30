Працівники «Львівводоканалу» чергуватимуть у свята

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у вихідні дні та святкові дні – 1, 2, 7, 8, 9 січня – на підприємстві працюватимуть чергові бригади, що стежитимуть за стабільною подачею водопостачання, а працівники хіміко-бактеріологічної лабораторії перевірятимуть якість питної води.

«У разі виникнення аварійних ситуацій їх оперативно усуватимуть чергові бригади. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен може туди звернутися за номером 15-51 або 276-20-50», – розповів головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк.