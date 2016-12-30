Порошенко схвалив суттєве підвищення акцизів на алкоголь та тютюн

Президент України Петро Порошенко підписав закон про підвищення акцизів на алкогольні і тютюнові вироби, а також зниження ренти на видобуток нафти.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що з 2017 року підвищується акциз на спирт етиловий на 20% з нинішніх 105,8 гривень / літр до 126,96 гривень / літр, на пиво на 12% – з 2,48 гривень / літр до 2,78 гривень / літр.

На слабкоалкогольну продукцію також підвищується акциз на 12%.

У законі також передбачено підвищення з 2017 року розміру специфічної складової акцизу на тютюнові вироби на 40%, адвалорна складова залишається на рівні 12%.

Відповідно до закону, знижені ставки ренти на видобуток нафти з 45% і 21% (в залежності від глибини покладів) до 29% і 14% відповідно.