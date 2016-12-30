Німецький Ґуденсберґ і український Щирець підписали Угоду про співпрацю

Це перше за останні три роки німецько-українське партнерство між містами

Міський голова Ґуденсберґа Франк Бьорнер та міський голова Щирця Олег Василишин підписали Угоду про співпрацю між містами.

«Усе відбулося за посередництва наших польських партнерів з міста і ґміни Єльч-Лясковіце. Якось під час однієї зустрічі з бургомістром міста і ґміни Єльч-Лясковіце Казіміром Путирою мер Ґуденсберґа Франк Бьорнер на фотографії щирецького цвинтаря побачив пам’ятники з німецькими написами. Він зацікавився цим та вирішив побувати в Щирці», – розповідає передісторію депутат Щирецької селищної ради Ірина Микитка.

Перші відвідини були приватними. У 2012 році разом зі своїми колегами з уряду міста та польськими друзями делегація Ґуденсберґа приїхала в Щирець на святкування Дня міста. Від знайомства з тодішнім селищним головою Михайлом Бродичем та щирчанами залишились теплі спогади та виникли перші ідеї та проекти.

За цей час вдалося зробити чимало: очистили та прибрали німецький цвинтар у Щирці; маленькі щирчани провели двотижневі канікули у Німеччині; відбулися обміни співочими колективами (щирецький «Гомін» виступав на ярмарку худоби в Ґуденсберзі в 2015 році, а чоловічий хор «Ґляйхен – 1871» на дні міста Щирця в 2016 році); юні щирецькі футболісти взяли участь у турнірі, присвяченому 25-річчю юнацького футбольного клубу Ґуденсберґа у 2014 році.

Крім того, німецькі друзі передали своїм українським партнерам пожежний автомобіль, 50 тонн (5 вантажних фур) гуманітарного вантажу (меблі, комп’ютери, дитячі майданчики) для лікарні, дитячих садочків, шкіл містечка, допомогли у створенні добровільної пожежної дружини у Щирці. Також місто-партнер неодноразово передавало нашим пораненим препарати першої медичної допомоги.

Для того, щоб надалі розвивати та зміцнювати відносини, міста Щирець та Ґуденсберґ вирішили укласти Угоду про співпрацю. Метою партнерства є зміцнення дружби і співпраця між громадами.

Співпраця між містами полягає у вивченні історії міст, умов життя їхніх мешканців, зустрічах молоді, взаємній підтримці органів місцевого самоврядування, встановленні і підтримці зв’язків у галузі культури, туризму, мистецтва та спорту.

Урочисте підписання угоди про співпрацю відбулось в місті Ґуденсберґ, куди прибули представники влади Щирця, депутати, екс-голова Михайло Бродич, учасники літньої зустрічі молоді Світлана Банась і Богдан Лисецький.

У залі були присутні доктор Михайло Гамалій, керівник проекту «Партнерство з містами України», Engagement Global/SKEW, та Валентина Гнасюк-Терлецька – регіональний координатор проекту в Західній Україні, які, згідно з проектом, здійснювали фінансову підтримку поїздки української делегації до Німеччини.

«Ми тішимося, що ця співпраця триватиме. Ми відкриті, щирі, завжди раді бачити гостей з Ґуденсберґа в Україні. З нетерпінням чекаємо на німецьку молодь у Щирці. Такі зв’язки між містами сприятимуть миру та демократії у Європі. Пам’ятаємо минуле, думаємо про майбутнє», – сказав селищний голова Щирця Олег Василишин.

«Партнерство – це як шлюб, де обидва партнери мають спільні інтереси, однакові погляди, спільну мету. І в добрі часи, і в лиху годину готові надати один одному допомогу», – зазначив бургомістр Ґуденсберґа Франк Бьорнер.

«Усі наші зустрічі призвели до того, що в обох сторін виникло бажання скріпити дружні стосунки офіційною угодою. Завдяки співпраці місто Щирець отримає підтримку у розбудові громадського самоврядування та плюралістичного суспільства», – підсумував голова ради міста Ґуденсберґа Вальтер Піпперт.

Довідка

Ґуденсберґ (нім. Gudensberg) – місто в Німеччині, земля Гессен. Підпорядковане адміністративному округу Кассель. Входить до складу району Швальм-Едер. Місто поділяється на 7 міських районів.

Щирець — селище міського типу Пустомитівського району Львівської області, розташоване на Опіллі над річкою Щиркою. Тут проживає понад 5 000 мешканців.

Фото Володимира Поповича