NASA: На початку 2017 року до Землі наблизяться дві комети

Обидва небесних тіла не становлять небезпеки для планети.

Астрономи виявили два об’єкти, які наблизяться до Землі на початку 2017 року. Про це повідомляється на сайті NASA.

Перший об’єкт, комета C/2016 U1 NEOWISE, досягне найближчої до Сонця точки, розташованої усередині орбіти Меркурія, 14 січня. Небесне тіло було відкрито 21 жовтня 2016 року.

Другий об’єкт, 2016 WF9, який є астероїдом або кометою без пилової хмари, досягне орбіти Землі 25 лютого, опинившись на відстані 51 мільйон кілометрів від планети. У діаметрі 2016 WF9 досягає 1 кілометра. Об’єкт було зареєстровано 27 листопада 2016 року.

Обидва небесних тіла не становлять небезпеки для планети. Об’єкти були відкриті в рамках місії NEOWISE (NEO Wide-Field Infrared Survey Explorer), яка передбачає огляд неба в інфрачервоному діапазоні.