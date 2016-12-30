NASA: На початку 2017 року до Землі наблизяться дві комети

Астрономи виявили два об’єкти, які наблизяться до Землі на початку 2017 року. Про це повідомляється на сайті NASA.

Перший об’єкт, комета C/2016 U1 NEOWISE, досягне найближчої до Сонця точки, розташованої усередині орбіти Меркурія, 14 січня. Небесне тіло було відкрито 21 жовтня 2016 року.

Другий об’єкт, 2016 WF9, який є астероїдом або кометою без пилової хмари, досягне орбіти Землі 25 лютого, опинившись на відстані 51 мільйон кілометрів від планети. У діаметрі 2016 WF9 досягає 1 кілометра. Об’єкт було зареєстровано 27 листопада 2016 року.

Обидва небесних тіла не становлять небезпеки для планети. Об’єкти були відкриті в рамках місії NEOWISE (NEO Wide-Field Infrared Survey Explorer), яка передбачає огляд неба в інфрачервоному діапазоні.