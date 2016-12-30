Нардеп зачинив у кабінеті головлікаря львівського наркодиспансеру

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації

Народний депутат від ранку незаконно перешкоджає перешкоджає професійній діяльності головного лікаря Львівського обласного наркологічного диспансеру М. Кабанчик, – стверджують у департаменті. Понад те, в департаменті кажуть, що депутат позбавив головлікаря особистої свободи, закривши її в кабінеті і вимагаючи написати заяву на звільнення.



Імовірно, йдеться про ситуацію, що виникла ще сьогодні вночі, а народним депутатом, про якого йдеться в повідомленні, є Володимир Парасюк. Він досі перебуває в одному з кабінетів Львівського обласного наркодиспансеру, звідки веде пряму відеотрансляцію на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Парасюк стверджує, що було сфальсифіковано результати аналізів, які уночі брали в голови Жовківської РДА Надії Щур.



Нагадаємо, сьогодні вночі голову Жовківської РДА затримали патрульні й доправили в наркодиспансер для проходження аналізів, оскільки вона була за кермом автомобіля з ознаками алкогольного сп’яніння.

Утім аналізи показали відсутність алкоголю в крові. Володимир Парасюк та інші активісти наполягають, що аналізи було сфальсифіковано – у них нібито долили якусь речовину просто в медичному закладі. Саме тому в наркологічному диспансері досі перебуває Парасюк, представники поліції, інші активісти.

Через резонанс цієї справи пані Щур написала заяву на звільнення.