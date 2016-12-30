На Сокальщині відновив роботу Борокський спиртзавод

У селі Борок на Сокальщині відбулося відкриття Борокського спиртзаводу, що відновив роботу після дворічної перерви.

Про це інформує прес-служба ЛОДА.

“Це вже третє таке підприємство, яке відновило роботу на Львівщині. Якість продукції, що виготовляється, є найвищого гатунку і безумовно конкурентноспроможною і навіть має експортний потенціал, – зазначив на відкритті перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський. – Відновлення роботи цього підприємства є важливим не лише тому, що це нові робочі місця, а також і можливість постачання сюди сировини фермерськими господарствами Львівщини. З іншого боку, відповідні виробничі підходи, які тут застосовують, можуть використовувати й у галузі тваринництва”.

За словами Ростислава Замлинського, упродовж цього року на території області відкрито чи відновлено роботу вже понад 50-ти підприємств, а також створено більш ніж 12 тисяч робочих місць. Крім того, у розвиток соціальної інфраструктури, а це близько 1300 об’єктів, інвестовано майже 700 млн гривень.

Як розповів заступник керівника ДП “Укрспирт “Борокське” МПД Олександр Пристай, ринком збуту продукції – спирту класу “Пшенична сльоза”, є Львівський горілчаний завод та ТзОВ “Хортиця”. Він також додав, що підприємство засноване ще у 1982 році.

“За місяць ми переробляємо близько 1200 тонн зерна. А на підприємстві зараз працює близько 70 осіб”, – додав Олександр Пристай.