На Одещині розшукують небезпечного вбивцю (ФОТО)

Чоловіка обґрунтовано підозрюють у подвійному жорстокому вбивстві

На Одещині відучора триває спецоперація із затримання небезпечного зловмисника, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні подвійного вбивства у смт Овідіополь. Місце його можливого переховування оточили силовики. Пошуки чоловіка тривають.

Поліція просить допомоги у всіх, кому відома інформація про місце перебування Погорєлова Дмитра Володимировича (дата народження – 09.10.1985 р.н.). Його підозрюють у вчиненні 29 грудня вбивства жінки та малолітньої дитини в смт Овідіополь Одеської області.

Прикмети: зріст приблизно 180-155 см, худорлявої статури, волосся світле, очі блакитні або зелені. В чому був одягнений, невідомо.

Громадян просять повідомляти інформацію за телефонами: 779-49-38, 096-58-25-170, 050-41-222-27, 779-40-61, 102. Злочинець особливо небезпечний, тому громадян просять не намагатися затримати його самостійно, – наголошують у відділі комунікації поліції Одеської області.

Зауважимо, вчора на спецлінію «102» надійшло повідомлення про загоряння одного з будинків у смт Овідіополь Одещини. Під час перевірки зазначеної інформації в одній із кімнат виявили обгорілий жіночій труп, в іншій – тіло дитини. Обидва трупи були з відсіченими головами.

Загиблими виявилися 42-річна жінка та її дворічна донька.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 п.1 п.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюють 31-річного мешканця смт Овідіополь, який зник із місця події у вантажному автомобілі «МАН» білого кольору (державний номер ВН 66-91ЕН).

В області ввели в дію оперативний план «Сирена». На пошук зловмисника орієнтовано особовий склад Одеського гарнізону поліції. Тривають розшукові дії.

Станом на 20.30 повідомили, що зловмисник мав намір скоїти гучний злочин. Він нібито планував в’їхати у великий натовп людей в Одесі. Аби втілити заплановане, після вбивства жінки та її доньки в Овідіополі чоловік сів у вантажний автомобіль і рушив до обласного центру. Під час руху по трасі він скоїв ДТП, але не зупинився.

Аби не допустити кровопролиття, поліцейські заблокували в’їзд до Одеси й почали переслідувати зловмисника, змусивши його змінити напрямок руху якнайдалі від обласного центру. Скориставшись перевагою у прохідності вантажівки, зловмисник виїхав у поле й на деякий час відірвався від переслідування. Після того, як його вантажівка застрягла в оранці, чоловік покинув її та побіг полем.

Місце, де востаннє бачили зловмисника, оточено. На місці працюють кінологи зі службовими собаками, поліцейські спецпідрозділи та військовослужбовці Національної гвардії України. Розшукові заходи тривають.