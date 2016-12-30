На Львівщині завершився чемпіонат України з біатлону

Упродовж 24-29 грудня на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України в с. Яворів Турківського району тривав чемпіонат України з біатлону та чемпіонат України з біатлону серед юнаків та дівчат.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Загалом в цих представницьких змаганнях взяли участь понад 150 учасників у різних вікових категоріях. Це представники збірних шести областей України – Львівської, Тернопільської, Київської, Харківської, Чернігівської та Сумської, а також міста Києва.

Кращими в збірній команді біатлоністів Львівщини виявилися Ростислав Павлусь, Володимир Фірцович, Василь Копитко, Юлія Городна, Роман Гелиш, Назар Якимів, Єлизавета Линда та Олег Патласов.