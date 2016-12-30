На Львівщині у ДТП травмовано чоловіка

На автодорозі Львів-Краковець у Яворівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій одного із автомобілів отримав тілесні ушкодження.

До Яворівського відділу поліції 29 грудня надійшло повідомлення про те, що близько 04.00 відбулося зустрічне зіткнення автомобілів «ВАЗ-2108» під керуванням 31-річного жителя району та «ДАФ», котрим їхав 37-річний львів’янин. Під час аварії водій «вісімки» був травмований і доставлений до Новояворівської районної лікарні. Попередній діагноз медиків – струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма та алкогольне сп’яніння.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Скоєння цього правопорушення карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.