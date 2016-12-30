На кордоні з Польщею прикордонники виявляли холодну зброю двічі за добу

Дві спроби переміщення холодної зброї не допустили співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками митниці минулої доби на кордоні з Польщею

Перетнути українсько-польський кордон з забороненими предметами намагалися наш співвітчизник і громадянин Польщі.

Прикордонники Мостиського загону в пункті пропуску «Краковець» вилучили зброю у громадянина України. Під час огляду автомобіля «Тойота» чеської реєстрації правоохоронці виявили ніж з лезом 15,5 см в підлокітнику салону автомобіля.

А в пункті пропуску «Угринів» прикордонники Львівського загону виявили ніж із лезом 24,4 см в автомобілі «Хюндай», у ящику для інструментів. Його намагався перемістити громадянин Польщі.

Виявлені ножі передали співробітникам Національної поліції. Також до Національної поліції направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Загалом протягом цього року на кордоні виявлено та вилучено 904 одиниць зброї, 42,1 тисячі боєприпасів, майже 20 кг вибухівки, 175 кг наркотичних і психотропних речовин.