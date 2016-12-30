Ми вистояли і не втратили віри у перемогу

Привітання народного депутата України Богдана Дубневича
Вельмишановний українцю!
З великою приємністю і вдячністю Всевишньому щиросердечно вітаю Вас, родину і весь колектив із завершенням 2016 року. Не можу не підкреслити найголовнішого: попри все – ми вистояли та не втратили віри в перемогу!
Дай Боже, щоб рік прийдешній переступив кордони України і кожної української оселі з миром і злагодою, з цілим оберемком людських благ, щоб привів за собою радісне християнське свято – Різдво Христове з колядками, щедрівками, смачною кутею, щасливою дітворою біля ялинки.
Святкуймо, бо живемо і будемо жити!
З Новим Роком! З Різдвом Христовим!
Христос Рождається! Славімо Його!
Слава Україні! Героям Слава!
З повагою, Ваш народний депутат України Богдан Дубневич