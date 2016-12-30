Мешканців Львівщини закликають бути обережними на льоду

Мешканців Львівщини закликають у час зимових свят бути обережними під час перебування на льоду.

Про це повідомив в.о. директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Олександр Харчук.

Краян, зокрема, закликають дотримуватись таких правил та настанов:

-для однієї людини безпечним вважається лід товщиною понад 7 см;

-для групи людей безпечним є лід товщиною понад 15 см. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані;

-при масовому катанні на ковзанах лід має бути товщиною не менш, ніж 25 см;

-перш ніж ступити на лід водоймища, варто дізнатися про товщину льодового покриву за допомогою довгої загостреної палиці (плішні) чи іншого схожого предмета, але обов’язково легкого, який можна вільно тримати у руці;

-ніколи не перевіряйте товщину льоду ударами ніг;

-під час руху на льоду слідкуйте за його поверхнею, обходьте небезпечні місця та ділянки з кущами і травою. Особливо будьте обережними у місцях зі швидкою течією, джерелами, струмками та теплими стічними водами підприємств. Якщо лід недостатньо міцний, необхідно зупинитися і повернутися назад тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні.