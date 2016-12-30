«Львівводоканал» ліквідовує провалля на вул. Богданівській

Як повідомив голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський, на вул. Богданівській трапився провал на проїжджій частині

Сьогодні вночі на частині вулиці Богданівської, яка ще не була відремонтована, провалилася частина колектора. Під час обстеження фахівці «Львівводоканалу» з’ясували, що під дорогою зруйнувався столітній каналізаційний колектор, ремонт якого було заплановано на січень 2017 року, – кажуть у водоканалі.

Зараз на місці працює аварійна бригада «Львівводоканалу».

Нагадаємо, лише вчора, 29 грудня, частину вул. Богданівської відкрили для проїзду транспорту після ремонту.