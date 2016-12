Львів’ян і гостей запрошують на фестиваль «Розмаїті Самоцвіти»

9-10 січня у Львові відбудеться IV Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс «Розмаїті Самоцвіти»

У програмі фестивалю-конкурсу – виступи українських і зарубіжних дитячих та юнацьких творчих колективів, а також індивідуальних виконавців.

Найкращих оберуть у номінаціях:

Хореографія;

Фольклорна творчість / Обрядові театри;

Вокал (солісти, малі форми до 5 осіб);

Інструментальний жанр;

Театральне мистецтво / Лялькові театри;

Читці / Акторська майстерність;

Циркове мистецтво / естрадно-спортивне мистецтво;

Театри мод / Показ мод;

Образотворче мистецтво;

Інші номінації;

Додаткові фестивальні форми;

Конкурс «Міс і Містер Фестивалю».

Фестиваль проводять за підтримки Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, Львівської організації Національної спілки композиторів України, Ukranian Direction of the contest World Championship of Performing Arts, офіційного представництва в Україні Mini Miss & Mini Mister World.

Гала-концерт відбудеться у Львівському драматичному театр імені Лесі Українки 10 січня, 13.00-15.00