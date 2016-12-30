Голова Жовківської РДА написала заяву на звільнення – Синютка

Сьогодні вночі її з ознаками алкогольного сп’яніння затримали поліцейські, жінка була за кермом

«Зважаючи на суспільний резонанс, голова Жовківської РДА написала заяву на звільнення». Про це голова Львівської обласної держадміністрації Олег Синютка написав на своїй facebook-сторінці.



Зазначимо, як написав раніше на своїй facebook-сторінці народний депутат Володимир Парасюк, «Надія Щур – голова Жовківської РДА – після новорічного корпоративу сіла напідпитку за кермо. Її затримала патрульна поліція. Вона відмовилася проходити тест на стан алкогольного сп’яніння».

За словами депутата, коли патрульні разом з Надією Щур вирушили до Львівського обласного наркологічного диспансеру, там надійшла «вказівка згори» й результати аналізів водійки намагалися сфальсифікувати.

Як повідомили у Патрульній поліції Львова, близько 23-ї години поліцейські отримали орієнтування про автомобіль «Шевроле Авео», водій якого керуватиме з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння від м. Рава-Руська в напрямку Львова. О 00.25 цей автомобіль помітили на автодорозі М-09 Львів – Рава-Руська. Автомобіль рухався з порушеннями правил дорожнього руху, Маневрував дорогою, а також мав увімкнені протитуманні фари без умов недостатньої видимості.

Патрульні вирішили зупинити автомобіль. Після зупинки та нетривалої у жінки-водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Їй запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці, проте водій відмовилася й повідомила, що хоче проходити огляд у медичному закладі. Водійку доправили на огляд до м. Львів – на вул. Наукова, 49.

У приміщенні наркодиспансеру лікар відібрала на аналіз біоматеріали. Медик не дозволяла патрульним бути присутніми при цьому й не дала можливості поставити підпис на пломбі. Протягом усього цього часу в приміщенні перебували активісти різних громадських організацій, у яких ці події викликали великий резонанс. Виник конфлікт.

На місці також працювали слідчі. Спершу було написано дві заяви про можливе фальсифікування результатів освідчення та шахрайські дії, оскільки лікар не надала жодних документів, які підтвердили б її право перебувати у приміщенні наркодиспансеру та проводити будь-які дослідження. СОГ відібрали заяви, жодних інших дій не вчиняли.

Згодом провели аналізи, вони виявилися негативними. Ситуація наразі в розвитку.