Бійцям на Донбас зі Львова привезли Вифлеємський вогонь, автомобіль та речі для господарки

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин разом з волонтерами відвідали бійців, які воюють на сході країни

Цього разу військовим привезли Вифлеємський вогонь Миру, автомобіль і речі, потрібні їм для господарки.

Зокрема, волонтери відвідали бійців з 24-ї механізованої бригади та з полку 4114 Нацгвардії.

«Це моя вже 24-та поїздка до наших захисників на передову. Цього разу перед Різдвом ми привезли хлопцям Вифлеємський вогонь – символ миру та добра. Є добра традиція, аби у різдвяний час полум’я з місця народження Ісуса горіло в кожній домівці, як символ єдності тепер воно палає і у наших захисників», – каже Олександр Ганущин.

Окрім цього, О. Ганущин зустрівся з головою Луганської облдержадміністрації – військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом. Під час зустрічі обговорили майбутні обміни між учителями й у сфері культури.

Назад волонтери повертаються не самі, а разом із солдатами, які їдуть додому у відпустку та на лікування.

«Нам вистачить сили, енергії, аби вистояти і здолати ворога. Нашій армії, ми волонтери, допомагатимемо доти, доки не закінчиться ця клята війна. Я закликаю кожного з нас за Різдвяним столом помолитися за наших бійців, за тих хлопців, які цьогоріч зустрінуть Святвечір в окопах. Маємо бути разом, і тоді буде мир, буде наша перемога. Бо ми народилися вільними», – зазначив Олександр Ганущин.