13-річна школярка вкрала з магазину сукню за 700 гривень

Правоохоронці проводять перевірку за цим фактом та з’ясовують обставини скоєння крадіжки

До Галицького відділу поліції 29 грудня надійшла заява від 29-річної працівниці одного із львівських магазинів про те, що близько 19.00 з торгової зали було викрадено сукню. Сума завданих збитків – сімсот гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна 13-річна львівська школярка.

Наразі правоохоронці проводять за цим фактом перевірку та встановлюють обставини скоєння крадіжки, проводять слідчі дії, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.