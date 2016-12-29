Здешевлення гривні не пов’язане з націоналізацією Приватбанку – НБУ

Станом на 29 грудня 2016 року на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який сформувався під одночасним тиском низки факторів. Про це заявив заступник Голови Національного банку України Олега Чурій, інформує прес-центр НБУ.

“Із одного боку, пропозицію валюти стримує наявність гривневої ліквідності і, відповідно, відсутність потреби продавати валютну виручку у компаній-експортерів, які протягом минулого та поточного тижня отримали відшкодування ПДВ на суму 12.5 млрд. грн. Із іншого боку, суттєво зріс попит на іноземну валюту зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року”, – сказано в тексті.

Водночас Чурій наголошує, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” у державну власність. “Твердження, що відток депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійності”, – йдеться у повідомленні.

“По-перше, притік коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” з 19 грудня. Більш того, період їхнього відтоку з банку був нетривалий – лише три дні, і після цього повернення коштів населення до фінустанови відновилося. Водночас відтік депозитів юридичних осіб з ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” був компенсований притоком на рахунки юросіб в інших банках коштів за відшкодування ПДВ. По-друге, на готівковому валютному ринку продаж валюти населення продовжує перевищувати її купівлю. У грудні за неповний місяць чиста купівля валюти банками у населення становить 34 млн. дол. США. По-третє, підтримка ліквідності обсягом 25 млрд. грн., яку Національний банк надав протягом минулого тижня ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, була лише частково спрямована на покриття відтоків за депозитами, а також – на виконанння банком нормативу обов’язкового резервування, який банк не виконував майже рік до переходу в державну власність”, – зазначають у НБУ.

Згідно з текстом, загалом фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає – ринкові фактори наразі є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон’юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди.

“Як і раніше, Національний банк готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, викликаних тимчасовими чинниками, та має достатньо інструментів для цього. Обсяг міжнародних резервів сьогодні становить близько 15.6 млрд. дол. США. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань Уряду та НБУ, а також ця сума відповідає зобов’язанням Національного банку перед Міжнародним валютним фондом в рамках програми розширеного фінансування EFF”, – наголошують у НБУ.

Зазначається, що 29 грудня Національний банк оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти, щоб запобіги надмірним коливанням курсу гривні. Обсяг аукціону – до 100 млн. дол. США.