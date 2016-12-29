Закрити ФОП львів’яни можуть сьогодні й завтра

Центр надання адміністративних послуг інформує щодо графіку роботи на подання документів на закриття ФОП

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг Львова, нововведення щодо роботи фізичних осіб-підприємців призвело до того, що люди шикуються у черги до ЦНАП м. Львова, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня. Відтак, останній день подачі документів на закриття ФОП у цьому році – 30 грудня. Сьогодні, 29 грудня, ЦНАП м. Львова працюватиме з 09:00 до 20:00, у п’ятницю – з 09:00 до 17:00.

Зокрема, 6 грудня парламент ухвалив, а 27 грудня президент підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців. Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОП, зокрема другої та третьої груп, муситимуть платити єдиний соціальний внесок – 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку. При цьому перша група має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.

Таке нововведення призвело до масового закриття ФОП людьми, які не постійно їх використовували. Люди шикуються у черги до Центрів надання адміністративних послуг м. Львова, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску.

Учора, 28 грудня, у територіальні підрозділи ЦНАП м. Львова звернулися понад 2000 відвідувачів, а загалом з понеділка у ЦНАП м. Львова звернулися понад 4000 відвідувачів.

Відтак фізичних осіб-підприємців просять врахувати, що останній день подачі документів на закриття ФОП у цьому році – 30 грудня.