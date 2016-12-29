За рік правоохоронці Львівщини спіймали 86 автозлодіїв

На території Львова та області у 2016 році правоохоронці зафіксували 178 випадків незаконного заволодіння автомобілями

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, увагу злодіїв усе частіше привертають автомобілі люкс-класу. Загалом від початку року на Львівщині таких автомобілів викрали 27. Це японські «Хонда – CRV», «Хонда – Акура», «Тойота Лендкрузер Прадо 120», «Тойота РАВ 4» та «Тойота Лендкрузер 200», а також німецькі «БМВ», «Мерседес» та англійські «Рендж Ровер». Із них сім автомобілів розшукали та повернули власникам.

Від початку року правоохоронці повідомили про підозру в незаконних заволодіннях автотранспорту 86 особам, з них п’ятнадцятьом суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Для порівняння – упродовж 2015 року на території Львівської області сталося 204 незаконні заволодіння автотранспортом, з яких 102 розкрили.

Правоохоронці нагадують: аби не стати жертвою автовикрадення, необхідно дотримуватися простих правил:

– Ніколи не залишайте автомобіль без нагляду із відчиненими дверцятами та ще й і з ключами у замку запалювання. Це може спокусити не лише досвідчених крадіїв, а й тих, кому закортіло просто «покататися».

– Вночі автомобіль найкраще зберігати на спеціально обладнаній стоянці з охороною або у гаражі.

– Обладнайте авто сигналізацією, бажано сертифікованою. Також не варта забувати про механічне блокування ручки перемикання передач та педалей.

– У випадку викрадення авто одразу телефонуйте за номером «102» або звертайтеся до найближчого відділу поліції. Спроби розшукати машину самотужки зазвичай є марними, натомість втрачається час, який правоохоронці могли б використати для пошуку.