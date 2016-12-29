З 1 січня в Україні припиняє мовлення телеканал UBR

В Україні з 1 січня припиняє мовлення телеканал UBR. Про це повідомив випусковий редактор телеканалу Сергій Шинкар на сторінці в Facebook.

“Новина під ялиночку. Закрили UBR сиротиночку”, – написав Шинкар.

Цю інформацію підтверджують і інші співробітники телеканалу.

Канал UBR (Український бізнес ресурс”) входить в медіахолдинг “Вести Україна”, який пов’язують з колишнім міністром доходів та зборів Олександром Клименко.