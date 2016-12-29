«Віртуози Львова» запрошують на «Сильвестрові рефлексії»

Концерт відбудеться сьогодні в Концертному залі ім. С. Людкевича

Зима – час зануритися в казку, в рефлексії дитинства, коли дива були зовсім поруч. Коли, як не зараз, поки блискітки снігу й інею танцюють в ліхтарному світлі! А львівські вулиці, які так захоплюють туристів, стають геть непрохідними від кучугур снігу – і на це можна скаржитися, а можна й любити. Коли друзі кличуть на какао з зефіром, корицеві булочки і глінтвейн у кав’ярні на розі. Найяскравіше доповнити святковий настрій допоможе музика. А ще краще, коли це жива музика, ще й у стінах філармонії. Оркестр «Віртуози Львова» з незмінно віртуозним підходом запрошує на теплу зустріч, напередодні Нового року – «Сильвестрові рефлексії», які відбудуться 29 грудня о 19 годині.

Звідки така назва концерту? Річ у тім, що Новий рік у країнах Європи ще називають Сильвестром. Ця традиція зародилася з розвитком християнства. За легендою, Папа Римський Сильвестр І зловив у морі справжнього монстра Левіафана. Чудовисько мало вирватися на свободу в 1000-му році і знищити людство, але цього не сталося. Кожного Нового року католики згадують цю легенду, одягаючи кумедні костюми і називають себе Сильвестрклаусами.

До святкової програми «Віртуози Львова» обрали свої найкращі композиції, а також твори АрканджелоКореллі, Віктора Камінського та Астора П’яцолли. Кожен у цій компанії – визначний по-своєму. Італієць Кореллі, який працював на зламі XVIIіXVIII століть вважається засновником італійської скрипкової школи, а його тріо-сонати стали базою для зародження жанру концертів для скрипки. Митець XX століття, Астор П’яцолла або ж «Великий Астор», як його називали на батьківщині в Аргентині, став відомим завдяки танго. Ще б пак! Адже цей композитор склав понад 300 танго, збагативши цей жанр новаторськими ідеями та джазовим звучанням. А сучасний український композитор Віктор Камінський випробовував себе у багатьох жанрах, але кульмінацією його творчого доробку називають літургійну музику.

Отож до святкового часу оркестр «Віртуози Львова» пропонує своїм шанувальникам нові ідеї та експерименти, репертуарні знахідки та напрацювання, часто несподівані. «Сильвестрові рефлексії» – це народження передсвяткового світла, яке зігріватиме вас в сніговію львівської зими.

У програмі: твори Арканджело Кореллі, Віктора Камінського, Астора П’яццолли та популярні хіти з репертуару оркестру.

Виконавці: Зенон Дашак, Оксана Кровицька, Володимир Дуда, Оксана Потапова, Оксана Гаргай, Богдан Івасик, Ярема Павлів, Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова». Сергій Бурко – диригент.