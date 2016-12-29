В “Укрзалізниці” розповіли про ціни на проїзд у 2017 році

Збитки від пасажирських перевезень становлять 10% від обігу компанії.

“Укрзалізниці” навряд вдасться уникнути підвищення ціни на пасажирські перевезення, оскільки збитки від цього виду діяльності становлять 10% від загального обігу компанії. Про це заявив голова Наглядової ради “Укрзалізниці” Євген Кравцов в інтерв’ю DATA.UA.

“Ми розглядаємо одним із можливих варіантів не піднімати тарифи на перевезення у плацкарті, оскільки вони є найбільш соціальними. За іншими напрямами розглянути можливість підняття тарифів наступного року, тому що ціни на квитки навіть не індексувалися з 2014 року”, – заявив чиновник.

Він повідомив, що рівень збитків пасажирського господарства становив близько 8 млрд грн: 4 мільярди – це пасажирські перевезення далекого сполучення і стільки ж – приміське сполучення.

“Ці цифри викликають подив. Якщо говорити про те, що в цілому річний обіг УЗ становить близько 80 мільярдів, то 10% від цієї суми – збитки від пасажирських перевезень”, – зазначив Кравцов.