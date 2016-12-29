В обласну раду надійшло вже понад 1000 заявок на участь у конкурсі мікропроектів на 2017 рік

На участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку на 2017 рік станом на 10.00 29.12 надійшло понад 1000 заявок

Із них опрацьовано 800, зареєстровано 550, відправлено на доопрацювання – 250 мікропроектів.

Про це повідомив начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків обласної ради Іван Собко.

За його словами, лідирують Жовківський, Сокальський, Стрийський, Старосамбірський, Золочівський райони та такі міста як Стрий, Червоноград, Дрогобич та Львів. Менше подань з Дрогобицького, Мостиського, Буського, Радехівського, Перемишлянського та Сколівського районів.

«Наш відділ працює практично цілодобово, перевіряє пропозиції, деякі з них скеровуються на доопрацювання, – зазначив Іван Собко. – Нагадую, що завтра, 30 грудня, о 17.00 реєстрацію буде припинено. Усі заявки, які надійдуть до визначеного часу та дати, будемо перевіряти уже 2-3 січня. Ті, які відповідатимуть вимогам конкурсу – будуть зареєстровані. Там, де будуть невідповідності – на жаль, отримають відмову. Такі умови конкурсу, мусимо їх чітко усі дотримуватись. Ще раз наголошую – продовжувати термін подачі заявок не будемо. Дякуємо за ваші цікаві пропозиції».

Нагадуємо, депутати Львівської обласної ради передбачили на реалізацію обласного конкурсу мікропроектів у 2017 році 60 млн грн. Збільшено також і максимально можливу суму проекту: до 400 тисяч, з яких 200 тисяч компенсовуватиме обласний бюджет.