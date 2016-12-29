УСБУ Львівщини відкрило кримінальне провадження проти газети «Русский вестник»

Газету видавали в Російському культурному центрі у Львові

Учора, 28 грудня, слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Львівській області зареєстрував кримінальне провадження щодо змісту публікацій газети «Русский вестник», видавцем якої є російська громада Львівської області.

Як інформує управління СБУ у Львівській області, кримінальне провадження порушено за ч.1 ст. 161 КК України.

Матеріали справи скерували в прокуратуру Львівської області для визначення підслідності та скерування за належністю, згідно вимог ст. 216 КПК України, у відповідний слідчий підрозділ Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Нагадаємо, рішення виселити Російський культурний центр із комунальних приміщень депутати облради ухвалили 25 жовтня під час пленарного засідання. Тоді ж депутати визначили, що приміщення на вул. Короленка, 1-а повернуть у власність комунальної установи «Нерухомість і майно» та здадуть в оренду організаціям, які здійснюють діяльність, пов’язану з АТО.