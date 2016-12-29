Унаслідок пожежі в Києві загинуло четверо діток (ФОТО)

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі, у якій загинуло четверо дітей

Трагічна подія сталася у Дніпровському районі столиці на Русанівських садах. На місці працюють працівники поліції, ДСНС, рятувальники та медики.

Сьогодні о 12:26 правоохоронці отримали інформацію, що на вулиці Садовій горить невеличкий будинок і загинули неповнолітні дітки. Отримавши це повідомлення, за адресою негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального та Головного управління столиці на чолі з керівництвом.

Правоохоронці з’ясували, що в будинку, який загорівся, проживало молоде подружжя. За попередньою інформацією, на той час всередині оселі було п’ятеро дітей із різних родин. Четверо дітлахів загинули у пожежі, а ще одна 12-річна дівчинка встигла врятуватися. Дорослих господарів вдома не було, неповнолітні залишалися без нагляду. За словами сусідів, загоряння сталося з невідомих наразі причин.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції опитують свідків і очевидців цієї події та встановлюють причини займання помешкання, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як додали в ГУ ДСНС України у Києві, повідомлення про пожежу отримали сьогодні, 29 грудня. Займання сталося в житловому будинку за адресою: м. Київ, Дніпровський район, Русанівські сади, вул. Садова, 27.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. На місці виклику вогнеборці з’ясували, що займання сталося в 2-поверховому дерев’яному приватному житловому будинку на площі 60 кв.м. О 12:51 вогнеборці локалізували пожежу та о 14:40 – ліквідували.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох хлопчиків (2012, 2014 та 2014 років народження) та однієї дівчинки, 2005 року народження.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 14 осіб.

До прибуття підрозділів ДСНС, медики надали допомогу 2-м дорослим, які в подальшому відмовилися від госпіталізації. До лікарні госпіталізовано 12-річну дівчинку з опіками.

Причину пожежі та збитки встановлюють.