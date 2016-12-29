У Раді пропонують гарантовано виплачувати стипендії не менш як половині успішних студентів

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, в якому пропонують на законодавчому рівні встановити найменший і найбільший відсоток студентів, котрі мають право на отримання академічної стипендії, та визначити мінімальний розмір академічних і соціальних виплат студентам

Проект закону № 5612, який передбачає внесення змін до статті 62 закону України «Про вищу освіту», зареєстрували народні депутати з «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» – Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Віталій Купрій, Олександр Дубінін, Олександр Шевченко, Валентин Дідич та Віктор Шевченко. Автори наголошують, що ухвалення документа унеможливить призначення стипендій Кабінетом Міністрів у ручному режимі.

Відповідно до законопроекту, академічні стипендії мають виплачуватися не менш як 50% і не більш як 66% студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Стипендіальний фонд вищого навчального закладу повинен забезпечувати ці видатки.

«Наразі законом не встановлена гарантована частка студентів, які мають право на отримання академічної стипендії, не прописані критерії успішності, за якими визначатиметься, чи зможе студент претендувати на виплати. Виплати здійснюватимуться відповідно до фінансової спроможності бюджету, тобто, в ручному режимі. Ми не хочемо, щоб значна частина студентів втратила стимул до якісного навчання, яким є академічна стипендія, тому вийшли з цією законодавчою ініціативою», – пояснила Ірина Констанкевич.

У документі також зазначені критерії для отримання академічних стипендій: студенти державних та комунальних вишів, які навчаються на денній формі на державній чи контрактній основі, за результатами іспитів і заліків повинні мати за семестр з кожного навчального предмету не менше 75 балів за стобальною шкалою, або 4 бали за п’ятибальною системою оцінювання, або оцінку С за шкалою European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

Розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій пропонується прив’язати до прожиткового мінімуму: мінімальна академічна стипендія для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти (бакалавр, магістр тощо) не може бути меншою, ніж 75% прожиткового мінімуму на місяць, а соціальна стипендія – не меншою за дві третини прожиткового мінімуму. Для тих, хто здобуває ступінь молодшого бакалавра, академічна та соціальна стипендії не можуть бути меншими за 50% прожиткового мінімуму.

У законопроекті також зазначається, що право на отримання академічних та соціальних стипендій повинні мати і студенти, які навчаються за кошти юридичних и фізичних осіб.

Законопроект був підготовлений з урахуванням пропозицій робочої групи Громадсько-експертної ради партії УКРОП з питань освіти, яку очолює народний депутат Ірина Констанкевич, та студентської громади.

«Львівський УКРОП уже кілька днів поспіль як виставив палатки і зібрав понад тисячу підписів студентів провідних вишів Львова у протест проти змін до законопроекту, що дозволяє Кабміну в ручному режимі встановлювати квоти стипендій. Все, що не врегульовано законодавчо – має тенденцію до зловживань і упередження. Така позиція і Львівських укропівців. Закликаємо студентів Львівщини підтримати акцію протесту і своїм підписом змусити державу рахуватись із правами українського студентства!» – повідомляє Ігор Телішевський, очільник Львівського обласного осередку партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».