У пункті пропуску «Рава –Руська» затримали рекордну кількість контрабандних сигарет. Фото

Сьогодні, 29.12.2016 року, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» під час митного контролю вантажного транспортного засобу працівники  Львівської митниці та прикордонники  виявили факт незаконного переміщення великої кількості сигарет.

Згідно з документами водій, громадянин України, перевозив з м. Рівне до Чехії паливні гранули пелети. Однак ця зовнішньоекономічна операція викликала  у митників сумнів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі.  Там спільна з прикордонниками оглядова група  знайшла приховані майже 150 тис. пачок сигарет. Вони містились у картонних коробках між мішками з паливними гранулами.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. На цей час проводиться документування правопорушення, прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

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