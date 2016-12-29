У Першій Львівській медіатеці триває Різдвяна виставка робіт особливої молоді

У Першій Львівській медіатеці (вул. Мулярська, 2а) триває Різдвяна виставка робіт особливої молоді, якою опікується БФ «Карітас-Львів УГКЦ».

Організатори запрошують відвідати виставку, яка триватиме до 10 січня, інформує прес-служба ЛМР.

На виставці представлені унікальні ікони на склі та вітражні різдвяні ангелики, над якими впродовж чотирьох місяців працювали користувачі «Центру дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами» Карітасу Львова в рамках проекту «Створюймо зміни разом – творчі та відкриті» за підтримки Карітасу Регенсбурга (Німеччина).

Художник Олена Башкіна, яка вчила особливу молодь малювати ікони на склі, зазначає, що молодь з особливими потребами надзвичайно творча і талановита, але потребує індивідуального підходу і люблячого ставлення, адже тоді вони відкриваються, працювати з ними легко і приємно. Мисткиня Наталя Гайдаш допомагала молоді з особливими потребами творити вітражних ангеликів.

Керівник «Центру дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами» Марія Чучман наголошує: «У нашої особливої молоді можна повчитися, як пізнавати світ, любити його і по-своєму презентувати».