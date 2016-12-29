У Львові знову шукають вибухівку у торговому центрі

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

Сьогодні, 29 грудня на електронну адресу Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про те, що у торгівельному центрі на площі Соборній закладено вибухівку.

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших підрозділів, які задіюються у таких випадках. Правоохоронці перевіряють приміщення центру та навколишні території. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

Нагадаємо, що це п’яте повідомлення про замінування торгівельного центру на площі Соборній. Чотири попередніх, як встановили правоохоронці, виявились неправдивими.

Учора ТЦ «Роксолана» звернувся до правоохоронців із проханням зупинити кібертероризм.