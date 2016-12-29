У Львові затвердили перелік установ для виконання громадських робіт у 2017 році

Виконавчий комітет міськради прийняв рішення про організацію і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львові у 2017 році.

Відповідним рішенням затверджено перелік установ, на яких можуть здійснювати громадські роботи у 2017 році, перелік робіт, а також джерела та обсяги фінансування, інформує прес-служба ЛМР.

Окрім цього, рішенням передбачено, що відповідні підприємства, установи та організації повинні подавати Львівському міському центру зайнятості інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць, згідно з якими центр здійснюватиме скерування осіб. Установи комунальної форми власності мають також створити тимчасові робочі місця, а підприємства, установи та організації інших форм власності повинні розглянути можливість їх створення на договірних засадах.

Фінансування організації громадських робіт проводитимуть за рахунок коштів міського бюджету Львова та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (у частині організації таких робіт для зареєстрованих безробітних). Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру відбуватиметься за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, незаборонених законодавством.