У Львові за 8 місяців оштрафували забудовників на понад 7,5 млн грн.

Упродовж 8 місяців діяльності, Інспекція ДАБК у Львові провела 603 перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

За їх результатами винесено 314 постанов, якими накладено штрафи на загальну суму в розмірі 7 525 000 грн., з яких 2 890 000 грн. – уже сплачено, інформує прес-служба ЛМР.

Як звітують в Інспекції, з моменту отримання повноважень щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, установа видала 748 скерувань на проведення перевірок об’єктів будівництва.

Окрім цього, упродовж 8 місяців в Інспекцію надійшло 1683 звернень з вимогами щодо вжиття заходів архбудконтролю, на 1563 з яких у встановленому законодавством порядку надано відповідь, решту 120 перебувають на розгляді. Установа також розглянула 3098 поданих дозвільних документів, з яких 1824 розглянула позитивно та у 1274 випадках відмовила у зв’язку з виявленими недоліками. Водночас, Інспекція видала 58 наказів про скасування дозвільних документів (про початок виконання будівельних робіт та про готовність об’єкта до експлуатації) та подала 5 позовів про знесення самочинно збудованих об’єктів будівництва і 1 позов про зупинення виконання будівельних робіт, а також забезпечила представництво в судах на 185 засіданнях.

Нагадаємо, Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Львові розпочала роботу29 квітня. Вона має всі повноваження, які до цього мав державний орган, крім надання адміністративних послуг щодо великих комплексів із великими площами і пам’яток національного значення.