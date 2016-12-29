У Львові вшанують пам’ять Степана Бандери

До 108-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери, 1 січня, керівництво міста й області покладе квіти до його пам’ятника. Також відбудеться спільна молитва та громадське віче. Усіх охочих запрошують долучитися до заходів і вшанувати пам’ять видатного політичного діяча України.

Зокрема, о 14:00 керівництво міста та області, громадськість покладуть квіти до пам’ятника Степану Бандері (пл. М. Кропивницького), опісля – прозвучить Державний гімн України. О 14:05 розпочнеться спільна молитва з нагоди вшанування пам’яті голови Проводу ОУН.

О 14:20 відбудеться громадське віче. Опісля, о 15:00 хор «Золоті літа» громадської організації «Золоті роки» виконає марш українських націоналістів «Зродились ми великої години».

Усіх мешканців і гостей міста запрошують долучитись до заходів і спільно вшанувати пам’ять голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери.