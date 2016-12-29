У Львові влаштовують підсвітку Катедрального собору

У Львові тривають роботи з підсвітки ще однієї сакральної споруди – Катедрального собору.

Як розповіла начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, щоб підсвітити теплим заливним світлом собор, прожектори змонтували на сусідніх будинках.

«Кошти на підсвітку Катедри виділили з міського бюджету. Вартість усіх робіт, в тому числі і проектних, складає 290 тис. грн. Проект виготовила фірма «Ліхт-форум», а монтажні роботи виконує ПП «Оберіг», – розповіла Лілія Онищенко.

Також планується підсвітити точково окремі елементи Катедри – Гріб Господній та каплицю Кампіанів, однак для цього шукатимуть спонсорські кошти.

За словами Лілії Онищенко, найближчим часом за спонсорські кошти планують підсвітити будинок №10 на пл.Ринок, інформує прес-служба ЛМР.