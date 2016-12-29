У Львові видали містобудівні умови на будівництво, реконструкцію та реставрацію будівель. Повний перелік

Виконавчий комітет міськради затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво, реконструкцію та реставрацію 18 об’єктів у межах Львова.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Йдеться, зокрема, про:

реконструкцію з розширенням приміщень магазину під літерою «А-1» на вул. М. Драгана, 32 за рахунок надбудови під ветеринарний пункт;

реконструкцію з надбудовою та прибудовою житлового будинку та будівництво гаража на вул. Ніжинській, 44;

реконструкцію з влаштуванням мансарди квартири № 2 на вул. Березовій, 3.

прибудову літнього залу до готелю зі сторони дворового фасаду на пл. Є. Маланюка, 7;

реставрацію та пристосування технічного поверху, вхідних вестибюлів та сходів нежитлового будинку, пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 137), на вул. Городоцькій, 2 під готель та ресторан;

реконструкцію житлового будинку з розширенням за рахунок надбудови на вул. М. Черемшини, 15-А;

реконструкцію з розширенням Кооперативно-державним проектно-вишукувальним інститутом «Львівагропроект» технічного поверху виробничо-лабораторного корпусу (нежитлових приміщень) під офісні приміщення за рахунок надбудови та влаштування паливної на просп. В. Чорновола, 67;

будівництво ПАТ «Торговий центр «А» багатоквартирного житлового будинку № 1 (блок-секції 1.1, 1.2, 1.3) з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній, 7;

будівництво ПП «Піраміда» готелю на вул. Веселій, 5;

будівництво ТзОВ «Галицькі самоцвіти» багатоквартирних житлових будинків № 8 та 9 на вул. Кульпарківській, 226-А, 226-Б;

будівництво ТзОВ «Галицькі самоцвіти» багатоквартирного житлового будинку № 10 з вбудованими приміщеннями Центру розвитку дитини на вул. Кульпарківській, 226-А, 226-Б;

будівництво ТзОВ «Інтерпет» складу, призначеного для складування власної готової продукції, зі знесенням існуючої будівлі на вул. С. Гайдучка, 5;

реконструкцію ТзОВ «Кальві» об’єкта незавершеного будівництва (побутового приміщення) на вул. Городоцькій, 367 під виробничо- побутові приміщення за рахунок надбудови та будівництва естакади для виробничих ємностей;

реконструкцію ТзОВ «Нафтова будівельна компанія» існуючої автозаправної станції на вул. Кульпарківській, 222/2 з влаштуванням автомобільного газозаправного пункту;

реконструкцію з розширенням ТзОВ «Ролер» нежитлових приміщень за рахунок надбудови мансардного поверху на вул. Шота Руставелі, 12;

будівництво ТзОВ «Спецавтобаза громадського харчування» офісного будинку з вбудованим закладом громадського харчування та даховою котельнею на вул. Варшавській, 201;

будівництво ТзОВ «Скіпр» багатоквартирного житлового будинку № 1 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.