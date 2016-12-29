У Львові правоохоронці спалили наркотиків на мільйон гривень. Фото

Спалення наркотичних речовин, вилучених з незаконного обігу, правоохоронці проводять регулярно на підставі рішень судів, що набрали чинності.

Сьогодні, 29 грудня, спеціально створена комісія, до складу якої увійшли працівники Першого територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності, Управління служби безпеки України у Львівській області та Державної фіскальної служби та інші знищили наркотичні засоби, які були вилучені з незаконного обігу. У вогні згоріло близько ста кілограмів рослинних та синтетичних наркозасобів.

Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області начальник слідчого управління полковник поліції Микола Самарчук, вартість спалених наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень.

«Сьогодні ми знищуємо речові докази у 181-му кримінальному провадженні. По даним кримінальним провадженнях притягнули до відповідальності близько 150-ти осіб. По усіх цих об’єктах в нас є рішення суду щодо знищення речових доказів», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області начальник слідчого управління полковник поліції Микола Самарчук.

Серед знищених наркотичних засобів: героїн, бупренорфін, амфетамін, мета дон, трамадол, дезоморфін, канабіс, макова соломка, коноплі, опій та інші. Знищення наркотиків, вилучених з обігу зазвичай відбувається двічі на рік, інформує відділ комунікації поліції у Львівській області.